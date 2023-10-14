فيديوهات بنت من غير هدوم.. تفاصيل جديدة في إنهاء حياة عاطل عين شمس

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية، لأقوال المتهم الثاني تهامي م، في واقعة إنهاء حياة عاطل داخل مسكنه بمنطقة مساكن عين شمس بسبب فيديوهات بدون ملابس لـ فتاة على علاقة بشقيقه المتهم الأول، الذي شرح أمام النيابة العامة في اعترافاته التفاصيل الكاملة للواقعة.

إعترافات شقيق المتهم بإنهاء حياة عاطل عين شمس

وقال المتهم تهامي م في إعترافه أمام النيابة العامة في القاهرة، أن ما حدث أن شقيقه مصطفى والمجني عليه أحمد عبدالصبور كان بينهم مشكلات كثيرة، وتابع: «أخويا وأحمد كان بينهم حوارات كتير وده بسبب فيديوهات واحدة من الشرقية كانت صاحبة أخويا، والمجني عليه كان موصله إن هو معاه الفيديوهات دي وبيلعب عليه وكان دايما مصطفى بيجي يتكلم معايا، وكان كل الوقت خايف حد ينزل الفيديوهات دي».

وتابع المتهم في اعترافه أمام نيابة شرق القاهرة الكلية، يوم الواقعة كنت شغال في النزهة الجديدة وأخويا كلمني وقالي تعالى البيت في شارع 10 عشان ابويا تعبان فأنا روحت له ولما روحت ملقتش أبويا قولت له أنت جايبني ليه راح قعد معايا وقعد يقولي أنت تيجي معايا عن أحمد عبد الصبور عشان تحل معايا المشكلة دي وتسمع بودنك اللي هو هيقوله عشان هو ناوي على الآذى ومعاه فيديوهات ممكن تأذيني وتوديني في داعية وأنت لازم تيجي معايا عشان نتكلم مع بعض ونحل الموضوع.

اقرأ أيضا| أقوال مغتربة من ضحايا عنتيل المقطم: صورني في الحمام وكان عايز الحرام

اقرأ أيضا| كانوا بيعدلوا هدومهم.. نجلاء تطلب الخلع: شوفته بعيني في الأسانسير

اقرأ أيضا| قالي انتي للمتعة والدلع.. مها تشكو غدر زوجها بعد 4 سنين زواج

اقرأ أيضا| صوّرنا في غرف نومنا| فتاة تفضح تصرفات عنتيل المقطم أمام النيابة

وأضاف المتهم، نزلنا من البيت وروحنا لأحمد وبعدين واحنا طالعين على السلم مصطفى قالي اطلع أنت وانا هجيب سجائر من الكشك وهاجي وراك فأنا طلعت خبطت على أحمد وطلعلي وفتح لي الباب ودخلت سلمت عليه وفجأة لقيت صوت فرقعة جامد من ضهري وراح أحمد واقع على الأرض فببض لقيت مصطفى ماسك فرد وهو اللي ضربه وقالي أجري بسرعة عشان متروحش في داهية وطلعنا نجري احنا الاتنين لحد ما وصلنا شارع الأربعين وركبنا ميكروباص من هناك روحنا على الألف مسكن وقعدنا على قهوة هناك.

إعترافات متهم بواقعة عين شمس: اخويا كان خايف من الفيديوهات

واستكمل المتهم في اعترافه أمام النيابة العامة في القاهرة، شربنا اتنين شاي وبعد كدة ركبنا ميكروباص وروحنا قابلنا واحد قريبنا قولنا له إن احنا كنا قاعدين في شقة ومدفعناش الايجار ومحتاجين شقة نقعد فيها يومين فخدنا ودانا الشقة بتاعته هو مأجرها وقعدنا فيها وتاني يوم بالليل لقيت الشرطة دخلت علينا خدونا على القسم، واللي أنا اعرفه أن مصطفى كان في المشاكل دي من شهر رمضان لحد ما كلمني وقالي تعالة عشان ابوك تعبان وحصل اللي حصل.

وقرر المتهم مصطفى محمد تهامي، 28 سنة مبلط سيراميك، أمام النيابة العامة في القاهرة، أنه كانت تربطه علاقة خطبة بفتاة تدعى شيرين، وظل مرتبطا بها قرابة 3 سنوات وعقب ذلك فسخ الخطبة وتعرف على فتاة أخرى من الشرقية، وكان يتحدث معها على تطبيق انستجرام.

اقرأ ايضا.. بوابة وزارة الداخلية 2023.. احصل على 30 خدمة لاستخراج الوثائق من المنزل

اقرأ ايضا.. سرق صور صاحبتي بدون ملابس.. اعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة عاطل بالقاهرة

اقرأ ايضا.. لامس مناطق حساسة.. فعل فاضح لعاطل بعد صلاة الجمعة في الجيزة.. تفاصيل

اقرأ ايضا.. ضحية معلمة بولاق.. شهد: كنت بروح لها تحطلي مكياج وتطلعني للرجالة

وقال المتهم بإنهاء حياة عاطل عين شمس، أن فتاة الشرقية كانت ترسل له صورا لها وهي بدون ملابس وايضا بالملابس الخاصة، وكان أحد أصدقائه يدعى أحمد رأفت «المجني عليه» يقوم بالإمساك بهاتفه حتى قام بسرقة الصور الخاصة بفتاة الشرقية من الهاتف، ثم قام بعمل إيميل باسمه وقام بالتحدث إلى الفتاة على أنه هو وأن الإيميلات الخاصة به تم إغلاقها، وطلب منها عمل بلوك لها.

القصة الكاملة لـ واقعة عاطل عين شمس

وتابع المتهم في إعترافاته أمام النيابة العامة في القاهرة، فعلا البنت عملت بلوك للإيميلات وبعدين اتصلت بيا على رقمي وقالتلي كل اللي حصل قولتلها مفيش الكلام ده، واللي عمل كدة واحد صاحبي وسيبك منه واعمليله بلوك وفعلا عملتله بلوك فراح عامل ايميل على التيك توك وحط صورتها عليه ودخل قالها كلميني بدل ما انزلك الفيديوهات اللي معايا كلها فهي كلمته من غير ما تقولي.

وأضاف قاتل شاب في عين شمس، خلال تحقيقات النيابة في القاهرة، وبعدها اتغيرت معايا في الكلام وبدأت تبعد عني فانا حسيت أن أحمد رأفت عامل حوار عليا ولما اتكلمت مع المجني عليه قالي الموضوع ده عندي ومتفتحش الموضوع تاني بدل ما اضربك في رأسك بـ آلة حادة، ولما كلمت رأفت قالي الموضوع عند أحمد محمود.

وأكمل المتهم عن يوم واقعة مقتل عاطل عين شمس، حسيت انه مستهتر بيا ومش هيقعد يحل حاجة وخوفت انه يسيب الشقة ويمشي، والاقي نفسي وقعت في مشاكل بسبب الصور بتاعةت البنت بتاعت الشرقية كلمت أخويا تهامي وقولتله تعالى معايا هنروح نقعد مع أحمد محمود، وأول ما طلعنا وخبطنا عليه فتح لنا الباب ضربته طلقة وقع في مكانه جرينا أنا وأخويا روحنا عند واحد قريبنا في الخصوص وبعدها أتقبض علينا.

التحقيقات: واقعة عين شمس بسبب فيديوهات فتاة

وتبين من تحقيقات نيابة عين شمس الجزئية، ورود محضر لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من الأهالي تضمن وجود متوفي بمسكنه عقب سماع صوت عيار ناري بمساكن عين شمس، وبالانتقال تبين لفريق النيابة أن العقار محل الواقعة يتكون من 5 طوابق والطابق على شقتين والشقة محل الواقعة بالطابق الرابع يسار السلم مكونه من غرفة وحمام ومطبخ وتبين أن باب الشقة مفتوح وعثر على جثة أحمد محمود بالغ من العمر 25 سنة بدون عمل، والجثة مسجاه على ظهرها خلف باب الشقة من الداخل.

وبمناظرة الجثة تبين من معاينة النيابة أنه يرتدي تي شيرت حملات أسود اللون، وشورت موف ذو شعر أسود بدون لحية، وذو بشرة قمحية اللون حافي القدمين ومصاب بطلق ناري بالرقبة من الجهة اليسرى، وأمرت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات اللازمة في الواقعة، حيث تم تشكيل فريق بحث من قطاع مباحث شرق القاهرة، قام بعمل فحص لعلاقات المجني عليه، ومناقشة سكان العقار وأصدقاء المجني عليه والمترددين عليه واستخدام التقنيات الفنية الحديثة وفحص كاميرات المراقبة.

وشرحت تحريات أجهزة مباحث القاهرة وجود خلافات بين المجني عليه وأحد أصدقائه بسبب خلافات حول ابتزاز المجني عليه لإحدى السيدات لعلاقاتها بصديقه ووجود صور لها، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق له يدعى مصطفى تهامي 28 سنة قهوجي، مقيم مساكن عين شمس وأصل بلدته مركز ديرمواس المنيا، وأنه ارتكب الواقعة بالاشتراك مع تهامي محمد شقيقه بالغ من العمر 25 سنة قهوجي ومقيم نفس العنوان، حيث قاما بقتل المجني عليه عمدا باستخدام سلاح ناري انتقاما منه وثأرا لشرف الأول وهذا ما أسفرت عنه تحرياتنا، وتم ضبط المتهمين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتستكمل النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في الواقعة وسماع أقوال المتهمين، حيث كانت قد صرحت بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وتستكمل التحقيقات لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة.