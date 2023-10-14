إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وضواحيها

سمع دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها، بعد توجيه فصائل المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية من غزة، اليوم السبت، باتجاه عسقلان وتل أبيب، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّ غاراتها على العديد من الأماكن الفلسطينية؛ ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية، السبت الماضي.

واستهدفت الضربة الأولى لطوفان الأقصى مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، وتم إطلاق 5 آلاف صاروخ على أهداف إسرائيلية في أول عشرين دقيقة لبدء العملية، طالت مستوطنات وأهدافًا إسرائيلية في القدس وتل أبيب وأشدود والعمق الإسرائيلي، وتسلل المئات من عناصر الحركة إلى مستوطنات غلاف، غزة ونفذوا حرب شوارع ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.