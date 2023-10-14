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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسألة شخصية.. تقرير غربي يكشف سر دفاع بايدن وأمريكا عن إسرائيل

صدى البلد

سلط تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم السبت الضوء علي أسباب الدفاع المستميت من قبل الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي جو بايدن عن الكيان الإسرائيلي وعدوانه علي غزة والشعب الفلسطيني. 

وسبق أن صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان، بأن دفاع واشنطن والرئيس جو بايدن عن إسرائيل مسألة "شخصية"، في تصريح يكشف الكثير عن الطريقة التي تتعامل من خلالها الولايات المتحدة مع الصراع بين إسرائيل وحماس.

منذ السابع من أكتوبر الجاري، يسود التوتر كافة أرجاء البيت الأبيض، على الرغم من اعتياده على التشنجات الدولية، بحسب وصف وكالة الأنباء الفرنسية في تقريرها.

وكان يكفي الاستماع إلى الخطاب الغاضب الذي ألقاه جو بايدن الثلاثاء الماضي، بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل، خصوصاً وأنه نادراً ما يتحدث بلهجة حادة.

وقال الرئيس الديموقراطي، مشيراً إلى محادثة مع رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير، إن لدى إسرائيل "واجب" الدفاع عن نفسها.

تكشف هذه الرواية عن قناعات سياسية عميقة لدى بايدن، بينما يمثل هذا الوسطي البالغ من العمر 80 عاماً جيلاً من المسؤولين الأمريكيين الملتزمين بالدفاع عن إسرائيل.

وقال لممثلي الجالية اليهودية الخميس الماضي إنه اصطحب كل واحد من أبنائه وأحفاده لزيارة معسكر الاعتقال داخاو لفهم فظائع المحرقة، مضيفاً "أردتهم أن يروا ذلك".

وتحدث بايدن، الجمعة عبر الفيديو، لأكثر من ساعة مع عائلات 14 أمريكياً ما زالوا في عداد المفقودين، وبعضهم محتجز كرهائن. وقتل سبعة وعشرون مواطناً أمريكياً، وفقاً لآخر حصيلة.

بايدن الاحتلال غزة حماس إسرائيل

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