رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية لمشروع ستاد النادي المصري الجديد

خلال زيارته التفقدية لمحافظة بورسعيد، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية لمشروع ستاد النادي المصري الجديد.

هذا وقد رافقه في الجولة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ.

فيما كان في استقبالهم كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، ورجب عبد القادر، والحسيني أبو قمر، نائبا رئيس النادي، وكذلك المهندس عماد البرشة، عضو مجلس إدارة النادي.

وخلال الجولة، استعرض المهندس محمد الغزاوي، رئيس القطاع المشرف على المشروع بالشركة المنفذة جوانب العمل بالمشروع، مؤكدا أنه من المقرر تنفيذه والانتهاء منه في أغسطس 2024، حيث من المخطط أن يصل مسطح أرض الاستاد إلى 50 ألف م2، وتقام الإنشاءات على مسطح 28 ألف م2، حيث سيتكون الاستاد من 4 مدرجات وهي مدرجات الجهة الغربية وتضم "المقصورة الرئيسية" ومدرجات الجهة الشرقية وبها "فندق اللاعبين" ومدرجات الجهة الشمالية، ومدرجات الجهة الجنوبية، وتم تقسيم الاستاد إلى خمس مناطق، وتم إسناد الأعمال لخمس شركات بورسعيدية لبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية.

وقال المهندس محمد الغزاوي إنه تم تصميم الاستاد الجديد على أحدث اشتراطات الفيفا والكاف، متضمنا تنفيذ ملعب كرة قدم من المسطح الأخضر بنظام الهايبرد من شركة معتمدة من الاتحاد الدولي (الفيفا)، وهو خليط بين النجيل الطبيعي والصناعي يجمع بين مزايا النوعين، وتم تقسيم مقايسات الاستاد إلى 17 مقايسة تخصصية تشمل مقايسات الأعمال الإنشائية والمعمارية والكهربية والتكييف وأعمال ري وصرف الملعب.

وأضاف أن مدرجات الجهة الغربية ستضم غرف مجلس الإدارة وصالة كبار زوار وقاعة المؤتمرات المجهزة بأحدث وسائل الاتصال والترجمة الفورية، وكبائن المعلقين و5 غرف فندقية، كما ستتضمن مدرجات الجهة الشرقية مبنى فندق اللاعبين، مكون من دور أرضي و3 أدوار متكررة، ويشمل 24 غرفة فندقية على أعلى مستوى في التشطيبات، وصالة جيمانيزيوم، وغرف الكشف عن المنشطات، وغرف تغيير ملابس اللاعبين.

وأشار المهندس محمد الغزاوي إلى أن الاستاد الجديد سيحتوي على أكثر من 30 بوابة لتسهيل دخول وخروج الجماهير وضمان السيولة الحركية، وجميع البوابات يتم التحكم بها عن طريق غرفه التحكم الإلكترونية المركزية، وبنظام QR كود، كما أن الاستاد سيضم أكتر من 300 كاميرا مختلفة لتغطية المدرجات والمنشآت الرياضية، وكذلك يحتوي على 2 شاشة إلكترونية خلف المرميين، وكذلك شاشات إعلانات، والاستاد به أحدث وسائل البث التليفزيوني وأحدث كاميرات النقل الرقمي والمتصلة بغرف المعلقين وغرفة الـ VAR‏.