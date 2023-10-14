تشييع جثمان المصور الصحفي في رويترز عصام عبد الله

شيعت اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 جنازة المصور الصحفي في وكالة رويترز عصام عبدالله بعد استشهاده أمس في جنوب لبنان.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم السبت بالتسبب في استشهاد الصحفي بوكالة رويترز عصام عبدالله أمس الجمعة في جنوب لبنان.

وأعرب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ريتشارد هيخت، عن "أسفه الشديد" لمقتل صحفي في وكالة رويترز خلال قصف على جنوب لبنان، حسب ما أوردته فضائية "الحرة" الأمريكية.

وأصيب في الحادثة أيضا ستة صحفيين آخرين، لكن الجيش الإسرائيلي لم يقر بمسوؤليته عن الحادثة.

ولم توجه وكالة رويترز أي اتهام إلى الاحتلال الإسرائيلي بالتسبب في استشهاد الصحفي عصام عبدالله.

يأتي ذلك في ظل أزمة مروعة يعيشها قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، في أعقاب عملية المقاومة الفلسطينية المسماة "طوفان الأقصى" ضد مناطق الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1400 شخص.

وتسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة في استشهاد أكثر من 1900 فلسطيني في القطاع والضفة الغربية، في الوقت الذي طالب فيه الاحتلال السكان بضرورة النزوح من شمال غزة إلى جنوبها قرب الحدود المصرية، وعلى الرغم من إنصياع البعض إلا أنهم لم يسلموا من آلة القتل الإسرائيلية حيث قصف الاحتلال بوحشية قوافل النازحين مما تسبب في مجزرة جديدة.

ويعيش قطاع غزة حاليا أزمة إنسانية مروعة نتيجة انقطاع المياه والكهرباء والوقود، ما أسفر عن انهيار القطاع الصحي وباتت المستشفيات مقابر جماعية على حد وصف منظمات أممية.