بالشال الفلسطيني.. رئيس جنوب أفريقيا يعلن موقفه من العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس جنوب أفريقيا في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" إنه يناضل ضد الاحتلال والفصل العنصري.

https://x.com/GUnderground_TV/status/1713122214193602953?s=20

يأتي ذلك في ظل أزمة مروعة يعيشها قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، في أعقاب عملية المقاومة الفلسطينية المسماة "طوفان الأقصى" ضد مناطق الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1400 شخص.

وتسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة في استشهاد أكثر من 1900 فلسطيني في القطاع والضفة الغربية، في الوقت الذي طالب فيه الاحتلال السكان بضرورة النزوح من شمال غزة إلى جنوبها قرب الحدود المصرية، وعلى الرغم من إنصياع البعض إلا أنهم لم يسلموا من آلة القتل الإسرائيلية حيث قصف الاحتلال بوحشية قوافل النازحين مما تسبب في مجزرة جديدة.

ويعيش قطاع غزة حاليا أزمة إنسانية مروعة نتيجة انقطاع المياه والكهرباء والوقود، ما أسفر عن انهيار القطاع الصحي وباتت المستشفيات مقابر جماعية على حد وصف منظمات أممية.