عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات المقاومة تتواصل في خان يونس ردًا على العدوان الإسرائيلي

قتل الأبرياء بيد
قتل الأبرياء بيد المحتل

أعلنت حركة حماس عن عزمها المستمر لمواجهة العدوان الإسرائيلي، حيث  قالت إن مجموعة من عناصر القسام دمرت 3 آليات عسكرية إسرائيلية، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

وأعلن سلاح الجو الإسرائيلي إصابة طائرة عسكرية بصاروخ مضاد للدبابات.

وقالت كتائب القسام، اليوم السبت، إن مجموعة من عناصرها تمكنت من تدمير آليات عسكرية إسرائيلية شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى الاشتباك "مازال مستمرا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم السبت، إصابة طائرة حربية تابعة لسلاح الجو بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه مسلحون من حركة حماس.

 

حركة حماس العدوان الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

4 مرشحين.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء عمل لجنة تلقي أوراق الترشح

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

قبل زفافها على مجدي الهواري.. 10صور تكشف أبرز إطلالات دنيا عبد المعبود

مسافة السكة.. قوافل إغاثة مصرية تتحرك إلى غزة بتوجيهات السيسي.. صور

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

موضوعات متعلقة

الصين: الظلم على فلسطين مستمر منذ أكثر من نصف قرن.. والوضع الآن حرج جدا

الجيش الإسرائيلي: على سكان غزة ألا "يؤخروا" عملية الإخلاء

مسئول أمريكي: اتفقنا مع مصر على السماح لمواطنينا بمغادرة غزة عبر معبر رفح

مسألة حياة أو موت: الأونروا تحذر من نفاد المياه في غزة وسجون الاحتلال

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 2215

شركة ميتا تضييق الخناق على حماس.. وتزيل آلاف من المنشورات

صحف السعودية| وزيرة خارجية ألمانيا تجري محادثات في القاهرة.. المملكة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين.. وتُدين استهداف المدنيين في غزة

الجيش الإسرائيلي يحمل لبنان مسئولية أي خطوة قد يقوم بها ‎حزب الله

ترشيحاتنا

شكري لنظيرته الألمانية: نرفض دعوات تهجير الفلسطينيين ونحذر من تداعيات خطيرة وقاسية

الاحتلال يؤكد استمراره في العدوان لحين القضاء على حماس

تذكرة بمليون ريال في مدرجات مباراة الشباب والطائي السعودي.. ما قصتها ؟

الداخلية تضبط مخدرات بـ4.6 مليون جنيه في القليوبية

مدبولي يتفقد سوق الموجات الغذائية ببورسعيد

بالشال الفلسطيني.. رئيس جنوب أفريقيا يعلن موقفه من العدوان الإسرائيلي على غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محظوظون ماليا| أبراج تتفوق دائمًا في الاستثمار

بإطلالة لافتة.. جويل مردينيان تثير الجدل بهذا اللوك

بفستان ستان.. جينفر لوبيز تخطف الأنظار بهذه الإطلالة على إنستجرام  

تحذير عاجل| هذه الفئات تعاني من السكتة الدماغية

فيديو

اتركوا النساء والصغار.. رسالة قوية من بوتين حول أحداث غزة.. فيديوجراف

عبير منير تكشف كواليس فيلم الخميس اللي جاي

من البكاء إلى الرقص.. طفل يقتحم حفل أصالة في القصيم.. شاهد

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ