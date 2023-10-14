اشتباكات المقاومة تتواصل في خان يونس ردًا على العدوان الإسرائيلي

أعلنت حركة حماس عن عزمها المستمر لمواجهة العدوان الإسرائيلي، حيث قالت إن مجموعة من عناصر القسام دمرت 3 آليات عسكرية إسرائيلية، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

وأعلن سلاح الجو الإسرائيلي إصابة طائرة عسكرية بصاروخ مضاد للدبابات.

وقالت كتائب القسام، اليوم السبت، إن مجموعة من عناصرها تمكنت من تدمير آليات عسكرية إسرائيلية شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى الاشتباك "مازال مستمرا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم السبت، إصابة طائرة حربية تابعة لسلاح الجو بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه مسلحون من حركة حماس.