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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 5 سنوات لــ 4 متهمين بسرقة أموال شركة بمدينة نصر

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند اليهم ومصادرة السلاح الأبيض وأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني للشركة مبلغ مائة ألف وواحد جنيه مصري.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي أحمد معوض وعضوية المستشارين حسين زهران و محمد مشرف وأمانة سر ياسر عبد العاطي

أحالت نيابة مدينة نصر أول، 4 متهمين بتهمة سرقة مبالغ مالية مملوكة لشركة إلى  محكمة الجنايات .

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "محمود . م" ، "عبد الرحمن .س"،"محمد .ح "،"محمد .ص"
كشف أمر الإحالة أن المتهمين  سرقوا المبالغ المالية  المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة لأحدي الشركات " أربعة وأربعون ألف وخمسمائة جنيها " بطريق الاكراه بأن دلفوا لداخل المحل الخاص بتلك الشركة مشهرا المتهم الأول  سلاح أبيض "كتر" في وجه المجني عليها " أسراء.ا " مديرة الفرع مهددا إياها فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وسرقة المبالغ المالية عقب قيد المجني عليها بقفزان بلاستيكية حال تواجد المتهمين الثاني والثالث علي مسرح الجريمة بأن قاما بالهاء العامل ومراقبة مكان حدوث الواقعة

وأضاف أمر الإحالة  أن المتهم الرابع أحرز سلاح أبيض "كتر" وأدوات تستعمل في الاعتداء علي الأشخاص "قفزان بلاستيكية " بدون مسوغ من الضرورة الحرفية والمهنية.

وأشار أمر الإحالة  أن المتهم الرابع أشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين في ارتكاب الجريمة بأن اتفق معهم علي ارتكاب الواقعة وساعدهم بأن أندهم بمكان تواجد الخزنة والمسروقات فتمت الجريمة بناءا علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة

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