القسام تعلن مصرع 9 أسري بينهم أجانب جراء قصف الاحتلال

أعلنت كتائب القسام اليوم السبت عن مقتل 9 أسرى لديها، بينهم 4 أجانب خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الصهيوني على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى.

وأضافت القسام في بيان إعلامي آخر اليوم أنه استمراراً لمعركة طوفان الأقصى وإدامة خرق منطقة العدو قامت مجموعة من مجاهدينا بعبور السياج الفاصل شرق خانيونس والهجوم على تحشدات قوات العدو وتدمير 3 آليات عسكرية ولا زال الاشتباك مستمراً."

وأوضحت القسام أنها قامت أيضا بقصف بئر سبع برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين في غزة.

وكشفت صحف عبرية اليوم عن تبادل كثيف لإطلاق النار مع خلية تابعة لحركة حماس حاولت التسلل إلى الآراضي المحتلة وأطلقت صواريخ مضادة للدبابات علي قوات الاحتلال في منطقة "غلاف غزة.

من جهته، أقر الجيش الإسرائيلي اليوم بإصابة طائرة تابعة لسلاح الجو بصاروخ مضاد للدبابات أطلقته حماس. وأعلنت كتائب القسام عن قصفها "لتحشدات العدو قرب كيبوتس "نيريم" بالصواريخ وقذاف الهاون"

وأفادت تقارير عبرية أيضا عن إطلاق صاروخ كورنيت على مستوطنة "أشكول" بغلاف غزة، وإصابة أحد جنود الاحتلال بالمكان.