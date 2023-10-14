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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبوالعينين شحاتة يعقد جلسة مع لاعبي هلال مطروح قبل المران

صدى البلد

حرص أبو العينين شحاتة المدير الفني لفريق هلال مطروح  علي عقد جلسة سريعة مع اللاعبين  قبل بدء المران،  استعدادا للمواجهة المقبلة أمام فريق الحمام بالجولة الثانية بالقسم الثاني .

 

شرح المدير الفني خلال الجلسة بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الافتتاح أمام دلفي، والعمل علي تلافيها خلال المرحلة  المقبلة، وطالبهم بالتركيز  خلال التدريبات استعدادا لمواجهة الحمام في الجولة الثانية .

 

وكان قد استأنف فريق الهلال  في الثالثة من عصر اليوم "السبت" تدريباته علي ملعب المدينة الشبابية بأبي قير، وذلك عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة بعد إنتهاء مباراة دلفي في الجولة الأولي لدورى القسم الثاني والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الحمام في الجولة الثانية والمقررة يوم "الاربعاء" المقبل.

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