النشرة الدينية| دعاء يوم السبت.. الإفتاء توضح فضل الاستغفار.. أفضل أوقات استجابة الدعاء

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى الشرعية التي تهم كل مسلم في حياته اليومية، ويبحث عن الإجابة عليها، وهنا في هذا التقرير نرصد أهم أخبار النشرة الدينية.

هل النية شرط لصحة الوضوء.. والتصرف الشرعي لمن نسيها



دعاء يوم السبت.. ردده الآن واجعله أسبوع الأرزاق غير المتوقعة والأمنيات المستحيلة



ماذا قال الله عن صلاة الضحى؟.. لا تغفل عنها لـ9 أسباب



هل التسبيح بعد الصلاة من كمال صحتها؟.. الإفتاء توضح فضل الاستغفار



أفضل أوقات استجابة الدعاء.. احرص على هذه الكلمات بين الآذان والإقامة



هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة بعد الوتر .. الإفتاء تجيب



أدعية التوفيق والتيسير في الدراسة.. رددها والنتيجة مضمونة



وزيرا الأوقاف والتعليم يكرمان 74 فائزًا في المسابقة الثقافية



صلاة الضحى كم ركعة؟ اعرف حكمها وطريقتها الصحيحة ووقتها وفضلها



كيفية الوضوء بعد عمليات الليزر وجراحات العيون.. اعرف رد دار الإفتاء



هل تكفي التوبة والاستغفار عن قضاء الصلاة الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب

