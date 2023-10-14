15 شهيدًا .. الاحتلال يقصف منزلا غرب مخيم جباليا شمال غزة

قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بقصف منزل بحي الفاخورة غرب مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع 15 شهيدا وإصابة العشرات بجروح.

وقال مراسل وكالة أنباء فلسططين "وفا" إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا فوق رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار، ما أدى إلى ارتقاء روح 15 شهيدا إلى بارئها وعشرات الجرحى، وجرى نقلهم إلى مستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية ، قد أعلنت ظهر اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في غزة والضفة إلى 2269 شهيدا و9814 مصابا.

‎وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 2215 شهيدا، و8714 مصابا، وفي الضفة الغربية 54 شهيدا، وأكثر من 1100 مصاب.