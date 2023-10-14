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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يثمن مبادرة خفض الأسعار ويطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لتطبيقها

المهندس أحمد عثمان،
المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب

ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، بدء الحكومة في تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية التي تم تحديدها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الغذائية.

وأشار "عثمان" فى بيان صحفى له، إلى أن المبادرة تتضمن خفض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 20إلى 25٪ علي 7 سلع أساسية هي الألبان والجبن والبيض والأرز والسكر والزيوت، مشددا على ضرورة قيام المحافظين بدورهم في النزول إلى الأسواق والتأكد من التزام الجميع بتنفيذ المبادرة والتزام الجميع بالأسعار المقررة مسبقا وعدم التحايل عليها من جانب التجار.

وأوضح النائب أحمد عثمان، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف الأمن الغذائي على رأس أولوياتها في ظل ما يتعرض له العالم من أزمات بداية من جائحة كورونا ووصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في اضطراب خطوط الإمداد ومن ثم تأثرت الدول التي تعتمد على الاستيراد، فكان التوجه نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري.

وأضاف النائب أحمد عثمان، أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من كل السلع الغذائية يكفي لشهور قادمة، كما اتجهت الدولة للتوسع الزراعي خاصة في المحاصيل الاستراتيجية، واطلاق  المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج.

الحكومة مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية اتحاد الغرف التجارية اتحاد الصناعات الاسواق

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