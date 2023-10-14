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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 28 عاملا بالقطاع الصحي منذ بداية العدوان الإسرائيلي في غزة

وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، القصف الإسرائيلي قتل 28 عاملا بالقطاع الصحي في غزة منذ بدء العدوان.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يهدد مستشفيات غزة يوميا بالإخلاء مما يعرض حياة مئات المرضى والجرحى للخطر.  


وأوضحت الكيلة، تضرر 15 مستشفى وخروج اثنين من الخدمة نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة. 

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت ظهر اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في غزة والضفة إلى 2269 شهيدا و9814 مصابا.

‎وبينت الصحة ان حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 2215 شهيدا، و8714 مصابا، وفي الضفة الغربية 54 شهيدا، وأكثر من 1100 مصاب.

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