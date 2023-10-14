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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب التنسيقية: دعوات الاحتلال لسكان غزة بالمغادرة تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان

صدى البلد

أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دعوات قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوباً، يشكل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي الإنساني واعتداء واضحا على مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان.

وأوضح بدوي، خلال تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس ضد الشعب الفلسطيني الشقيق جميع الاعتداءات التي تخالف المواثيق والقوانين الدولية، كما أن هذه الدعوات تمثل تهجيرا قصريا للفلسطينين ولا يجب السكوت على تلك الأفعال والجرائم الوحشية.

وأشاد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، للتحذير من مطالبة الجيش الإسرائيلي لسكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

وأضاف النائب خالد بدوي، أن الدور المصري هو الأقوي والأبرز حتي الأن منذ بداية الأحداث، وأن الدولة المصرية لن تتخلي أبداً عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات الدولة المصرية، وتاريخيًا ومنذ ميلاد القضية الفلسطينية كانت مصر هي الداعم الأول والأكبر فيها لحقوق الفلسطينيين.

خالد بدوي النواب الاحتلال دعوات قوات الاحتلال قطاع غزة

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