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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع تطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية بالسلاسل التجارية .. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى اليوم السبت عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية شملت المرور على السلاسل التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية بمدينتي بنها وطوخ، لمتابعة تطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض السلع الأساسية والدواجن بنسب تتراوح من 15 إلى 25 %، وذلك بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم .


وشملت الجولة المرور على منافذ البيع والسلاسل التجارية بمنطقة الشدية ومنطقة الحرس الوطني وشارع مدرسة الشبان المسلمين ومنطقة أتريب بمدينة بنها، كما تم المرور بمدينة طوخ على منافذ البيع بشارع مجلس المدينة ومنطقة الساحة ونفق الحدادين، بالإضافة إلى مول العابد على الطريق الزراعي.


وخلال الجولة تابع المحافظ إلتزام التجار بعرض السلع بكميات وفيرة وبالأسعار المتفق عليها بالمبادرة، حيث بدأت أسعار كيلو السكر  27 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا أي بتخفيض بنحو 8 جنيهات و الأرز  23 جنيهًا ولتر الزيت الخليط 40 جنيهًا و كيلو الفول المدمس 20 جنيهًا و العدس الأصفر والأسود 38 جنيهًا ومنتجات الألبان والجبن بتخفيض من 15 إلى 25 %.


وجدير بالذكر أن محافظة القليوبية خلال الفترة الماضية تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء قامت بالتنسيق مع مديرية التموين وطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25% ، يأتي ذلك تطبيقا لمبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارا من اليوم السبت  بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين حيث ستتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق.


وأضاف المحافظ أنه تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، تم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥%، وهذه السلع هي : الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، كما تم التنسيق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة.


وأشار الهجان إلى أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.


ووجه محافظ القليوبية، مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، بمتابعة تطبيق المبادرة بمختلف مراكز المحافظة،  وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية .

 

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