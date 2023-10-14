مظاهرة تطالب بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع في تل أبيب

انطلقت مسيرة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، جرى تنظيمها بعد ظهر اليوم السبت، أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية أن الناس خرجوا إلى الشوارع حاملين الأعلام الإسرائيلية والملصقات المطالبة بعودة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة. وجاء في التقرير أن الشرطة حاضرة في المسيرة لكنها لا تحاول تفريق المشاركين.



وأفادت وسائل الاعلام بأن اشتباكات قصيرة وقعت خلال المسيرة بين المتظاهرين ومجموعات صغيرة من الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم من أنصار الحكومة. وقال العديد من الأشخاص في التجمع إن مجموعات صغيرة من الناس كانوا غير راضين عن حقيقة الإجراء وطالبوا الحاضرين بالتفرق، الأمر الذي أثار الصراع.

وذكرت صحيفة إسرائيلية أن المتظاهرين يطالبون أيضًا باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يحملونه مسؤولية الأزمة.

وتشير تقديرات مختلفة إلى أن ما بين 120 إلى 150 شخصًا تم أسرهم خلال هجوم شنه مقاتلو حماس على مستوطنات جنوب إسرائيل يوم السبت الماضي.