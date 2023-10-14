عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرة تطالب بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع في تل أبيب

مظاهرة في تل ابيب
مظاهرة في تل ابيب

انطلقت مسيرة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، جرى تنظيمها بعد ظهر اليوم السبت، أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية أن الناس خرجوا إلى الشوارع حاملين الأعلام الإسرائيلية والملصقات المطالبة بعودة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة. وجاء في التقرير أن الشرطة حاضرة في المسيرة لكنها لا تحاول تفريق المشاركين.
 

وأفادت وسائل الاعلام بأن اشتباكات قصيرة وقعت خلال المسيرة بين المتظاهرين ومجموعات صغيرة من الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم من أنصار الحكومة. وقال العديد من الأشخاص في التجمع إن مجموعات صغيرة من الناس كانوا غير راضين عن حقيقة الإجراء وطالبوا الحاضرين بالتفرق، الأمر الذي أثار الصراع.

وذكرت صحيفة إسرائيلية أن المتظاهرين يطالبون أيضًا باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يحملونه مسؤولية الأزمة.
 وتشير تقديرات مختلفة إلى أن ما بين 120 إلى 150 شخصًا تم أسرهم خلال هجوم شنه مقاتلو حماس على مستوطنات جنوب إسرائيل يوم السبت الماضي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

شافت الموت بعنيها.. نقل فاتن الحلو للعناية المركزة للمرة الثانية

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

مصر ترفض خروج الرعايا الأجانب من غزة وتشترط إدخال المساعدات الإنسانية|هنا القاهرة

إجلاء طاقم المستشفى الميداني الأردني من غزة

موضوعات متعلقة

30 قذيفة هاون.. المقاومة اللبنانية تقصف مواقع عسكرية إسرائيلية شمال فلسطين

القسام تعلن مصرع 9 أسري بينهم أجانب جراء قصف الاحتلال

مسألة شخصية.. تقرير غربي يكشف سر دفاع بايدن وأمريكا عن إسرائيل

مصرع مدرس وإصابة شخصين في عملية طعن شمال فرنسا

بكاء إمام الحرم | وكالات الأنباء العالمية تبرز تضامن العرب مع الفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي يعلق على دعوة الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني إلى غزة

خاص| أهالي غزة لـ صدى البلد: لا يوجد لدينا ماء ولا كهرباء ولا أدوية

غزة تحت القصف.. فورين بوليسي تصف عملية طوفان الأقصى بـ "11سبتمبر الإسرائيلية"

ترشيحاتنا

إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.. وجنود الاحتلال تهرب.. فيديو

وزير الخارجية التركي: أنقرة تثمن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

تركيا تثمن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية ورفض العنف ضد المدنيين

قافلة مؤسسة أبو العينين تواصل طريقها إلى الشعب الفلسطيني| صور

المالية: ضخ حزم تمويلية كافية بالأسواق الناشئة لاستعادة ثقة المستثمرين

محلل مالي وجيوسياسي: حرب إسرائيل مع حماس تضر بالاقتصاد العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إرفين رومل.. احتفال عيد ميلاد زوجة المارشال الألماني يتحول إلى كارثة

بعد تصريحاتها الجريئة| 10صور تكشف عن إطلالات باميلا الكيك المثيرة للجدل

أكلة فلسطينية| تعرف على طريقة عمل مقلوبة اللحم

رحلة مرض هاني الناظر على السوشيال ميديا.. و17 علامة تكشف السرطان بسرعة

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ