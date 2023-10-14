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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن قصف مصدر لإطلاق الصواريخ من لبنان

صدى البلد

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن ضرب مصدرًا لإطلاق الصواريخ من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي على تطبيق تليغرام: 'تم تحديد عدة عمليات إطلاق من لبنان باتجاه منطقة هار دوف... ويقوم جنود الجيش الإسرائيلي حاليًا بضرب مصدر عمليات الإطلاق'.

اعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إنه يحقق في حادث وقع في جنوب لبنان قتل فيه صحفي من رويترز.

وقال شاهد من رويترز في الموقع إنه أصيب بصواريخ أطلقت من إسرائيل.

وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت المتحدث باسم الجيش في إفادة صحفية دورية 'نحن على علم بالحادث الذي وقع مع صحفي رويترز'. وقال 'نحن نحقق في الأمر. لدينا بالفعل صور. ونجري استجوابا. إنه أمر مأساوي'.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن لبنان قوله يوم السبت إنه سيقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن 'القتل العمد الذي ارتكبته إسرائيل' لصحفي الفيديو عصام عبد الله وهو مواطن لبناني يعمل في وكالة رويترز.

كان عبد الله مع مجموعة من الصحفيين من منظمات أخرى، بما في ذلك وكالة الأنباء الفرنسية، عندما قُتل يوم الجمعة أثناء تقديم إشارة فيديو حية لمحطات البث.

كانت المجموعة تعمل بالقرب من قرية علما الشعب، القريبة من الحدود الإسرائيلية، حيث كان الجيش الإسرائيلي وحزب الله يتبادلان إطلاق النار في اشتباكات على الحدود.

وقال ماهر نزيه، الذي أصيب في نفس الحادث مع زميله في رويترز ثائر السوداني، إنهما كانا يصوران إطلاق صاروخ قادم من اتجاه إسرائيل عندما أصاب أحدهما عبد الله بينما كان يجلس على جدار حجري منخفض بالقرب من بقية أنحاء القطاع.

وبعد ثوانٍ، أصاب صاروخ آخر السيارة التي كانت تستخدمها المجموعة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

إسرائيل إطلاق الصواريخ جيش الاحتلال

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