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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شعبيته كبيرة.. القصر الملكي الدنماركي يحتفل بعيد ميلاد الأمير كريستيان نجل ولي العهد|شاهد

الأمير كريستيان نجل
الأمير كريستيان نجل ولي عهد الدنمارك

يحتفل القصر الملكي الدنماركي، بعيد ميلاد الأمير كريستيان، أمير الدنمارك، الابن الأكبر لولى العهد الأمير فريدريك وزوجته الأميرة مارى، الذى بلغ 18 عامًا،  حيث إن الأمير يحتفل بهذه المناسبة على انفراد مع أسرته. 
 

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وانتشرت صور للأمير الدنماركي وهو برفقة أسرته في رحلة في العاصمة الفرنسية باريس يحتفلون في أجواء أسرية بسيطة. 

وظهرت الصور على موقعي فيسبوك وإنستجرام، والتي تعتبر أحدث صورة للأمير، صحبها البعض بتعليق: "يمكن لصاحب السمو الملكي الأمير كريستيان الاحتفال بعيد ميلاده الثامن عشر اليوم، الأمير كريستيان يحتفل بهذا اليوم على انفراد مع أسرته، وبمناسبة عيد ميلاده يتم نشر صورة جديدة لصاحب السمو الملكي".

ويحظى الامير كريستيان بشعبية كبيرة داخل الدنمارك نظرًا لنشاطه الملحوظ وتوصله مع الشباب من مختلف الاعمار. 



علاقة عاطفية سريعة



وفي 14 مايو عام 2004 تزوج الامير فريدريك، ولي عهد الدنمارك من الأميرة ماري وكان قد التقى الأمير فريدريك بالفتاة الأسترالية ماري أثناء دورة الألعاب الأولمبياد الصيفية لعام ٢٠٠٠ التى أقيمت فى سيدنى بأستراليا فوقع فى حبها من أول مرة ولم يعرفها بنفسه على أنه أمير، إلا أن أخبرها احد الاصدقاء.

ونشبت بينهما علاقة عاطفية سريعة، ورغم بعد المسافات بينهما إلا أن حبهما كان الأقوى، وظلا يتواصلا بالرسائل والبريد الإلكترونى والمكالمات الهاتفية ،فظل بين كل فترة وأخرى يقوم بزيارة خاطفة إلى أستراليا على الرغم من بعد المسافة فقط ليقابلها ويتحدث معها.

وفي خطوة لتقريب المسافة سافرت ماري سنة ٢٠٠١ إلى باريس لتشتغل معلمة لغة إنجليزية فقط لتكون بالقرب من حبيبها الأمير، وقد منحت ماري الجنسية الدنماركية قبل زواجها من ولي العهد وقد أثمر هذا الزواج عن أربع أبناء هم:
الأمير كريستيان و الأميرة إيزابيلا والأمير فنسنت و الأميرة جوزفين

القصر الملكي الدنماركي الأمير كريستيان الدنمارك الأمير فريدريك الأميرة مارى

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