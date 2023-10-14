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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفد علمي من عدة دول أفريقية يزور مصانع الغزل والنسيج بالإسكندرية

صدى البلد

صرح الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن، أن وفد افريقي مكون من 20 مبعوثًا من 12 دولة أفريقية أجري زيارة لبعض مصانع الغزل والنسيج بمدنية برج العرب بمحافظة الاسكندرية للأطلاع علي أحدث تكنولوجيا النسيج في جميع مراحله حتي الوصول الي المنتج النهائي من النسيج.

 

جاء ذلك في إطار الزيارات الميدانية لبرنامج إنتاج وتربية القطن والذي ينظمه معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

وصرحت الدكتور عبير سمير عرفة وكيل المعهد للبحوث بأنه كان في استقبال وفد المعهد والمبعوثين في هذا الزيارات كل من  المهندس ابراهيم الدسوقي مدير التصنيع والمهندس  أحمد السعيد مدير توكيد الجودة (شركة اليفي للمنسوجات)، والمهندس عمرو العسيوي مدير عام الشركة والمهندس أحمد كمال مدير الجودة (شركة فيملر نايل) وقاموا باطلاع الوفد المرافق في جولة داخل خطوط الانتاج علي جميع مراحل التصنيع الغزل والصباغة والنسيج وكان برفقة الوفد الدكتور  أحمد عبد المغني رئيس بحوث التربية بالمعهد ومنسق الدورة والمشرف عليها، والدكتور مصطفي عطية عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمنسق والمتحدث الاعلامي للمعهد.

 

 

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