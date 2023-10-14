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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية التركي: نرفض اعتداءات الاحتلال على غزة.. وندعو لحل القضية الفلسطينية

صدى البلد

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، عن رفض أنقرة للاعتداءات على المدنيين في قطاع غزة، داعيا إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية التركي، خلال مؤتمر صحفي مع الوزير سامح شكري، إن بلاده تسعى لتطوير العلاقات مع مصر إلى أعلى المستويات.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن تركيا لديها ماض مشترك مع مصر، ولها ثقل استراتيجي في المنطقة.

وعبر عن وزير الخارجية التركي عن رفضه للاعتداءات على المدنيين، داعيا لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

كما دعا فيدان إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أنه من دون سلام؛ لا يمكن تأسيس الأمن بالمعنى الحقيقي.

كما دعا وزير الخارجية التركي لمنع توسع الصراع في قطاع غزة، مضيفاً الحل الوحيد للصراع يمر عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

من جهته، أكد سامح شكري وزير الخارجية ترحيبه بنظيره التركي هاكان فيدان الذي يزور القاهرة لأول مرة منذ توليه حقيبة الخارجية التركية.

وأكد توافق القاهرة وانقرة على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية وأيضا توافق الرؤى حول ضرورة وقف التصعيد على الساحة الفلسطينية .

وقال وزير الخارجية، ناقشت مع وزير الخارجية التركي ملف العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الاستثمارات، وتوافقنا حول الرؤية اللازمة من أجل خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مطالبا بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في التعامل مع المدنيين في غزة.

وأضاف شكري، أن مصر وتركيا لديهما رؤية مشتركة لتخفيف الآثار الإنسانية الخطيرة عن سكان قطاع غزة.

وشدد على ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي يتسبب في غياب وجود أفق سياسي، الأمر الذي يزيد من صعوبة الموقف وتصاعد الصراع.

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