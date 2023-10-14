البحوث الزراعية ينفذ 6 قوافل بيطرية مجانية لصغار المربين بالغربية |صور

بدء مركز البحوث الزراعية، في تنفيذ ٦ قوافل بيطرية مجانية لمحافظة الغربية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري محافظة الغربية في الفترة من ١٤ أكتوبر إلى 19 أكتوبر 2023.

وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفي فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، إن هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة الغربية وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف “فاضل” أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين بقري محافظة كفر الشيخ وأكد "فاضل" أن هذه القافلة سوف تجوب عدة قري بمحافظة الغربية وأضاف “فاضل” أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وذلك وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

