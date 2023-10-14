ذعر في باريس.. بلاغ بوجود قنبلة بمتحف اللوفر في فرنسا وغلقه نهائيا

تلقت شرطة فرنسا بلاغا يفيد بوجود قنبلة في متحف اللوفر والتي قامت بإغلاقه نهائيا أمام الزوار وإنهاء كافة الرحلات حتى التأكد من صحة البلاغ ولم يتأكدوا من وجود او العثور على قنبلة مفخخة كما تم الإبلاغ السلطات الفرنسية.

واحتشد مجموعة من المواطنين محاولين الدخول إلى المتحف بعد قطع التذاكر ولكن أبلغتهم الشرطة انه تم الغاء جميع الرحلات والتذاكر لبقية اليوم حتى التأكد من وجود القنبلة المزعومة داخل اللوفر.

ويعد اللوفر من أهم المقاصد السياحية في باريس بفرنسا بالتحديد ومن أقدم المتاحف هناك ويحمل العديد من الاثار والتحف من أبرزها لوحة الموناليزا.

وأصيب الكثيرون بخيبة امل بعد أن قطعوا التذاكر ولم يتمكنوا من دخول المتحف ولكن مازالت الشرطة تبحث عن القنبلة المزعومة داخل المتحف الأثري.

كما وضعت الشرطة الفرنسية، كردون أمني كبير حول متحف اللوفر لمنع المواطنين من دخوله كما حرصت على سلامة المواطنين بشتى الطرق كما استخدمت الشرطة الفرنسية الكلاب المدربة في العثور على القنبلة.

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