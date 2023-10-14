حملة السيسي لوفد القبائل والعائلات العربية: مجلسكم وطني يهدف للتوعية بإنجازات الدولة

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 14 أكتوبر، وفدا من مجلس القبائل والعائلات المصرية، برئاسة الشيخ كامل مطر رئيس المجلس.

وكان في استقبال الوفد، المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، حيث بدأ اللقاء بتوجيه التحية لوفد مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وثمن المستشار محمود فوزي، دور مجلس القبائل والعائلات المصرية في المواقف السياسية والوطنية المستمرة، وكذلك تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات التنموية والاجتماعية للتوعية بإنجازات الدولة على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مجلس القبائل والعائلات المصرية هو مجلس وطني هدفه توعوي وتنموي.

ومن جهتهم، أكد وفد مجلس القبائل والعائلات المصرية، أنهم سيقومون بتوعية المواطنين، وأنهم داعمون ومؤيدون للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأشاروا إلى أن للمجلس دور كبير في توعية المواطنين والشباب- خاصة في المحافظات الحدودية- بإنجازات الدولة على مدار الـ9 سنوات الماضية، وهو ما شاهدوه بأنفسهم في كافة ربوع مصر، وخاصة المحافظات الحدودية التي شهدت تنمية على جميع المستويات، بداية من البنية التحتية، ووصولا إلى إقامة مشاريع تنموية كبيرة.

وأوضح وفد مجلس القبائل والعائلات المصرية، أنه خلال الفترة القادمة، سيبدأ عقد عدد من المؤتمرات واللقاءات في جميع محافظات الجمهورية؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.