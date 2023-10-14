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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالات بمدرسة الثانوية التجارية بكوم أمبو بالمولد النبوى وانتصارات أكتوبر

أنشطة تعليمية بأسوان
أنشطة تعليمية بأسوان

نظمت مدرسة كوم امبو الثانوية التجارية بالإدارة التعليمية بمركز كوم أمبو شمال أسوان إحتفالات متنوعة بمناسبة المولد النبوى الشريف ، وبذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة بحضور أحمد سلامة مدير الإدارة ، وقد تم تكريم الطالبات الحافظات للقرآن الكريم ، والزملاء والزميلات العاملين بالمدرسة لجهودهم وأدائهم المتميز للارتقاء بمستوى العملیة التعليمية بالمدرسة .

 

وتوجه مدير عام الإدارة فى كلمته بالتهنئة لإدارة المدرسة والزملاء المعلمين بتلك المناسبات، وقدم التهنئة للطالبات على حفظهن للقرآن الكريم، شاكراً لهن جهدهن المبذول لتحقيق ذلك ولأولياء أمورهن .

تكريم

وفى ختام فعاليات الإحتفال تم توزيع الجوائز وشهادات التقدیر على الزملاء والزميلات العاملين بالمدرسة  والطالبات المكرمات .

وأكد المحافظ أن المرأة أصبحت فى صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف ، ولهذا فإن تمكين المرأة الأسوانية يأتى ضمن أولويات الأجندة التنفيذية لما تمتلكه المرأة من كفاءة وإصرار على النجاح والتميز فى كل وقت ، والنماذج المشرفة كثيرة على مستوى المحافظة ، فالدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة لديها إيماناً راسخاً بدور ومكانة وقدرات المرأة الفذة ، ولذا فقد نجحت بإستحقاق فى أرقى المناصب التى تقلدتها ، فهناك الوزيرة والمحافظ ونائب المحافظ والبرلمانية والقاضية والدبلوماسية والجامعية وغيرها .

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جهود 

وقدم المحافظ شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب على جهودها فى إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة ، وأيضاً شكره لجامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان لرعاية الجامعة للكثير والكثير من الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات ، مطالباً من سيدات أسوان بأهمية المشاركة فى هذا البرنامج التدريبى الهادف ليتم تحقيق أكبر إستفادة ممكنة ، وخاصة فى ظل التعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية على أرض أسوان للتسهيل والتيسير على أبناء المحافظة حيث تستهدف هذه البرامج تمكين المرأة والشباب فى كافة المجالات .

ومن جانبه قدم اللواء أيمن الأطفيحى شكره لمحافظ أسوان على الدعم الكبير الذى قدمه لإنجاح فعاليات البرنامج التدريبى ، والمستهدف تنفيذه لمدة شهر بأسوان خلال أكتوبر الجارى حيث يتم التقديم على لينك الأكاديمية " https://nta.eg/ar-wl.html " ، ليتم مشاركة 100 سيدة من الحاصلات على مؤهلات عليا من سن 22 سنة وحتى 50 سنة ، سواء من العاملات فى القطاع العام أو الخاص أو مديريات الخدمات أو رائدات الأعمال أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو أي سيدة تنطبق عليها الشروط بالنسبة للسن والمؤهل الدراسى .

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