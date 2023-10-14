مفيدة شيحة: فيسبوك يشترك في الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة

عبرت الإعلامية مفيدة شيحة، عن استنكارها لما يحدث على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أن اخفى منشورات دعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومهاجمة العدوان الإسرائيلي على القطاع.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن الفيسبوك يمنع الوصول للمنشورات التي تدعم الشعب الفلسطيني، متابعا أن هذا الأمر منتشر منذ أمس، وتدوينات دعم فلسطين تلقى حذف مباشر، وايضا عدم الوصول لها.

وتابعت مفيدة شيحة، أن الفيسبوك يشترك في الحرب على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، مستنكره هذا الأمر من قبل موقع التواصل الاجتماعي.

