بعد تصدرهما الترند.. 10 صور تجمع بين شريف منير وطليقته

تصدرت الفنانة المعتزلة لورا، طليقة الفنان شريف منير، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد ان حلت ضيفة على برنامج "القاهرةاليوم" الذي تقدمه نانسي مجدي، وتحدثت لأول مرة عن تفاصيل طلاقها الذي أثار ضجة خلال الفترة الماضية.

وتتميز لورا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بإنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامهاالمتناسق ورشاقتها.



وتعتمد لورا أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وكشفت لورا أنها فوجئت بطلاقها مثل عامة الناس، من خلال المنشور الذي نشره شريف منير على حساباته على مواقع التواصلالاجتماعي، مؤكدة على أنها لم تعاتبه على ما فعل.

فيما وصفت لورا تصرف زوجها السابق بأنه لم يكن لطيفًا بأي حال من الأحوال، خاصة أنه قد أزعج ابنتيهما كاميليا وفريدة.





يذكر أن شريف منير أعلن طلاقه من لورا في 25 سبتمبر الماضي في منشور عبر حسابه بتطبيق Instagram، وكتب: "تم الطلاق بينيوبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير".





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