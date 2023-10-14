مصر أكتوبر يدين الجرائم الصهيونية ويدعم حق الفلسطينيين في المقاومة

أعرب حزب مصر أكتوبر عن إدانته البالغة لجرائم الإبادة الوحشية والبربرية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير وإبادة أحياء بأكملها، فضلًا عن عملية الحصار والتجويع والتشريد لمئات الآلاف الآخرين.

وقال الحزب فى بيان صحفى له أن هذه الممارسات إجرامية وغير إنسانية وتخلف القوانين الدولية، وأن هذه الأعمال البربرية مرفوضة شكلاً وموضوعآ لأن الكيان الإسرائيلي المتغطرس يستخدم كافة أنواع الأسلحة المحظورة دولياً ضارباً عرض الحائط بالقوانين الدولية.

وتابع:ونري أن من حق الشعب الفلسطيني أن يدفع عن حقوقه بالمقاومة المشروعة ضد عدوان العدو الإسرائيلي، مطالبين الشعب الفلسطيني بالإستمرار في الدفاع عن أرضه وحريته ضد الكيان الإسرائيلي المتغطرس وعدم الانسياق وراء دعوات النزوح إلي الجنوب والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية

وأضاف:ونكرر دعمنا الكامل لحق الشعب الفلسطيني فى المقاومة، والرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلى المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التى كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية، كما توجه التحية والتقدير للمقاومة الفلسطينية، التى شنت عملية "طوفان الأقصى"، التى جاءت بالتزامن مع احتفالات العرب بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وهى العملية النوعية الأكبر، والأولى من نوعها للمقاومة داخل الكيان.

وطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين الفلسطينيين، وإعلان قطاع غزة "منطقة منكوبة" بما يسمح بتدفق ووصل المساعدات الإنسانية العاجلة لحماية الحق في الحياة للمدنيين وإغاثة المضارين.

وتقدم بخالص العزاء في شهداء الأمة العربية والإسلامية الذين لاقوا ربهم ذودًا ودفاعًا عن وطنهم وقضيتهم، ونسأل الله الصمود والثبات للشعب الفلسطيني الأبي الشجاع، وتغمرنا الثقة في قدرته على مقاومة الاحتلال وانتزاع حقوقه المشروعة التي يناضل في سبيلها.