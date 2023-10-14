الصحة الفلسطينية تحذر: مستشفيات غزة تفقد “قدراتها" بسبب نقص الإمدادات

تواجه المستشفيات في غزة تحديات غير مسبوقة في الوقت الذي تكافح فيه لإدارة تدفق الإصابات الناجمة عن الصراع المستمر، مما يضطر إلى علاج بعض المرضى في الممرات وأفنية المستشفى.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، إن مستشفيات غزة “بدأت تفقد قدراتها السريرية والصيدلانية والوقودية”، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية السبت.

وقال الدكتور أشرف القديرة، المتحدث باسم الوزارة في قطاع غزة، إن المنشآت الصحية في المنطقة 'تم استهدافها'، لافتاً إلى أن الطواقم الطبية 'لم تترك مواقعها حتى الآن'.

وقال القديرة: “لدينا مسؤولية أخلاقية وإنسانية لمعالجة الجرحى والمرضى في جميع الظروف”. وأضاف: 'نناشد جميع الأطراف الإسراع في إدخال الإمدادات الطبية إلى المستشفيات قبل فوات الأوان'.



وفي مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بغزة، يواجه المستشفى أزمة طبية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ويعتمد على مولد كهربائي ولم يتبق منه سوى يوم أو يومين من الوقود، بحسب مدير نقابة الأطباء. الممرضون الدكتور خليل الدكران. بدون كهرباء، ستتوقف جميع غرف الطوارئ والعمليات الجراحية.

وأصيب أكثر من 1300 شخص، ولقي 350 شخصًا حتفهم، بما في ذلك كبار السن والأطفال. وأشار الديكران، في رسالة مصورة أرسلها إلى شبكة 'سي إن إن'، السبت، من المستشفى، إلى أن عددا كبيرا من المصابين 'أصيبوا بجروح في الرأس'.

ومما زاد الوضع الطبي تعقيدًا، ردد الدكران ادعاء القديرة، قائلاً إن سيارات الإسعاف مستهدفة بالغارات الجوية الإسرائيلية، مما يعيق الجهود المبذولة لنقل المرضى بين المرافق الطبية.

لا تستطيع CNN تأكيد بشكل مستقل المزاعم بأن قوات الدفاع الإسرائيلية تستهدف عمدا سيارات الإسعاف في غزة. وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليقات.