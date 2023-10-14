عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية تحذر: مستشفيات غزة تفقد “قدراتها" بسبب نقص الإمدادات

صدى البلد

تواجه المستشفيات في غزة تحديات غير مسبوقة في الوقت الذي تكافح فيه لإدارة تدفق الإصابات الناجمة عن الصراع المستمر، مما يضطر إلى علاج بعض المرضى في الممرات وأفنية المستشفى.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، إن مستشفيات غزة “بدأت تفقد قدراتها السريرية والصيدلانية والوقودية”، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية السبت.

وقال الدكتور أشرف القديرة، المتحدث باسم الوزارة في قطاع غزة، إن المنشآت الصحية في المنطقة 'تم استهدافها'، لافتاً إلى أن الطواقم الطبية 'لم تترك مواقعها حتى الآن'.

وقال القديرة: “لدينا مسؤولية أخلاقية وإنسانية لمعالجة الجرحى والمرضى في جميع الظروف”. وأضاف: 'نناشد جميع الأطراف الإسراع في إدخال الإمدادات الطبية إلى المستشفيات قبل فوات الأوان'.


وفي مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بغزة، يواجه المستشفى أزمة طبية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ويعتمد على مولد كهربائي ولم يتبق منه سوى يوم أو يومين من الوقود، بحسب مدير نقابة الأطباء. الممرضون الدكتور خليل الدكران. بدون كهرباء، ستتوقف جميع غرف الطوارئ والعمليات الجراحية.

وأصيب أكثر من 1300 شخص، ولقي 350 شخصًا حتفهم، بما في ذلك كبار السن والأطفال. وأشار الديكران، في رسالة مصورة أرسلها إلى شبكة 'سي إن إن'، السبت، من المستشفى، إلى أن عددا كبيرا من المصابين 'أصيبوا بجروح في الرأس'.

ومما زاد الوضع الطبي تعقيدًا، ردد الدكران ادعاء القديرة، قائلاً إن سيارات الإسعاف مستهدفة بالغارات الجوية الإسرائيلية، مما يعيق الجهود المبذولة لنقل المرضى بين المرافق الطبية.

لا تستطيع CNN تأكيد بشكل مستقل المزاعم بأن قوات الدفاع الإسرائيلية تستهدف عمدا سيارات الإسعاف في غزة. وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليقات.

الإمدادات الطبية الصحة الفلسطينية الغارات الجوية المنشآت الصحية غرف الطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

مصر ترفض خروج الرعايا الأجانب من غزة وتشترط إدخال المساعدات الإنسانية|هنا القاهرة

شافت الموت بعنيها.. نقل فاتن الحلو للعناية المركزة للمرة الثانية

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف الموقف النهائي لـ أحمد فتوح من التجديد للزمالك

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

موضوعات متعلقة

يونيسيف: إسرائيل قتلت 700 طفل في غزة وأصيب 2450 آخرون

اليمن: نرفض دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة

جيش الاحتلال : إطلاق 30 قذيفة هاون على إسرائيل من جنوب لبنان

محلل مالي وجيوسياسي: حرب إسرائيل مع حماس تضر بالاقتصاد العالمي

الصين: الوضع في فلسطين شديد الخطورة .. ونقف إلى جانب السلام

جيش الاحتلال يعلن قصف مصدر لإطلاق الصواريخ من لبنان

مظاهرة تطالب بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع في تل أبيب

30 قذيفة هاون.. المقاومة اللبنانية تقصف مواقع عسكرية إسرائيلية شمال فلسطين

ترشيحاتنا

بلاش تنظير| أحمد موسى يدافع عن محمد صلاح بشأن موقفه من فلسطين

الحروب لها قواعد|مسئول الإغاثة بالأمم المتحدة: أحياء سكنية في غزة سُوِّيَت بالأرض

تشكيل منتخب المغرب أمام كوت ديفوار وديا

مواعيد مباريات "طائرة الزمالك" في الدور التمهيدي لبطولة الدوري

رغم اعتداءات الاحتلال.. إسماعيل هنية: حماس لا تستهدف المدنيين ولا الصغار

لبنان تقصف مواقع للجيش الإسرائيلي بنحو 30 قذيفة هاون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرهما الترند.. 10 صور تجمع بين شريف منير وطليقته

طريقة عمل العزيزية | بأسهل الخطوات

لديها ابنة.. 20 صورة لدنيا عبد المعبود قبل زفافها من مجدى الهواري

ماذا يحدث للجسم عند تناول البلح على الريق؟.. اكتشف مفاجآت

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ