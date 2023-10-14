قوافل مصرية تتجه إلى غزة.. حياة كريمة: نوفر ملابس للأطفال ومواد غذائية

كشفت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، تفاصيل انطلاق قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي؛ لدعم الأشقاء في فلسطين.

وقالت عهود وافي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "القوافل المصرية في طريقها إلى قطاع غزة".

وأضافت عهود وافي: "حياة كريمة تشارك في القافلة بـ 15 تريلا محملة بمواد غذائية وأرز ومكرونة وزيت".

وأوضحت عهود وافي: "نوفر ملابس للأطفال في القافلة المتوجهة إلى قطاع غزة، ونرسل أدوية وبطاطين إلى أهالينا في القطاع".

وأكملت عهود وافي: "يتواجد معنا مجموعة من المتطوعين من أهل العريش، ويشارك في القافلة عدد كبير من المتطوعين".