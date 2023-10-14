أستاذ علوم سياسية: مصر لديها أخلاقيات في سياستها الخارجية تراعي الأشقاء العرب.. فيديو

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن مصر هي حائط الصد أمام محاولات رسم شرق أوسط جديد.

وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، خلال استضافته عبر فضائية "المحور"،: "هناك أطراف في الإقليم تحاول منافسة مصر على قيادة القضايا الإقليمية".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، "مصر لديها قيادة وطنية شعبية تزعج القوى المعادية"، لافتا: "مصر لديها أخلاقيات في سياستها الخارجية تراعي الأشقاء العرب".

وأوضح الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، "قوة مصر وذراعها حاليا هي قواتها المسلحة"، مضيفا: "مصر تمارس دور الوسيط المنضبط في الأزمة الحالية".