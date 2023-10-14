المغامر المصري علي عبده يستعد للانطلاق إلى دبي بالدراجة الهوائية من شرم الشيخ

يستعد المغامر المصري "علي عبده" صاحب مبادرة "رحلة إلى قمة المناخ"، للقيام بمغامرة جديدة عبر الدراجة الهوائية من مدينة شرم الشيخ متجهًا إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادًا لانعقاد مؤتمر تغير المناخ " cpo – 28 "، المقرر انطلاقه خلال الفترة من 30 نوفمبر المقبل حتى 12 ديسمبر المقبل بمدينة إكسبو في دبي.



وحرص المغامر المصري، على زيارة محطة معالجة مياه الصرف بمدينة شرم الشيخ، والتي تعد مسارًا رئيسًا لهجرة الطيور، وكانت أحد أهم قصص النجاح في الحفاظ على البيئة بمؤتمر المناخ " cop – 27" الذي عقد بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي، بهدف تسليط الضوء والتعريف بآثار التغيرات المناخية، وتوثيق العديد من قصص النجاح لمبادرات بعض الدول في التغلب على آثار التغيرات المناخية، والتركيز على مشاركة الشباب لإيجاد حلول ابتكارية، وإشراكهم كحلقة وصل مع جميع الفئات الأخرى، ورفع الوعي بأهمية قضية التغير المناخي، إضافة إلى إبراز دور ومسئوليات أطراف المجتمع المصري في حماية البيئة.



وكان قد قام المغامر المصري "علي عبده" بإطلاق مبادرة "رحلة إلى قمة المناخ" بالدراجة الهوائية خلال مؤتمر المناخ " cop – 27"، والتي تعد الأولى من نوعها في العالم للدعوة إلى استخدام المحركات الكهربائية لخدمة أهداف بيئية.

المغامر المصري

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