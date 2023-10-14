عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبحث الوضع في الجنوب.. وزيرة الخارجية الفرنسية تزور لبنان الاثنين

وزيرة الخارجية الفرنسية
وزيرة الخارجية الفرنسية

تعتزم وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، زيارة العاصمة اللبنانية بيروت، بعد غد الإثنين لبحث الوضع في جنوب لبنان، وفقًا لإذاعة “إم تي في” اللبنانية.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال مساء اليوم السبت، إنه تم إطلاق حوالي 30 قذيفة هاون من لبنان باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية.

وبحسب الإعلام  العبري فإنه في نفس الوقت الذي تم فيه إطلاق الصواريخ، هاجم جيش الاحتلال بطائرة مجموعة من عناصر المقاومة التي كانت تحاول اختراق الأراضي الإسرائيلية.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجومًا هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصًا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذّرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وعلى ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء.

لبنان بيروت وزيرة الخارجية الفرنسية الخارجية الفرنسية العاصمة اللبنانية بيروت العاصمة اللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

هل ينفد صبر القاهرة؟.. قصة أخطر بيان لمصر منذ أكتوبر 73

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف الموقف النهائي لـ أحمد فتوح من التجديد للزمالك

شافت الموت بعنيها.. نقل فاتن الحلو للعناية المركزة للمرة الثانية

مصر ترفض خروج الرعايا الأجانب من غزة وتشترط إدخال المساعدات الإنسانية|هنا القاهرة

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

موقف رجولي| العالم يحيي مصر على رفضها خروج الأجانب من معبر رفح.. ومتابعون: "عبور المساعدات أولوية"

ترشيحاتنا

فيديوهات عارية وكلام شهواني وقّع الصحاب في بعض وخلصت بـ طلقة مسدس

6 سنوات ونصف في السر| مفاجآت جديدة في قصة زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ

تشكيل إيطاليا أمام مالطا في تصفيات أمم أوروبا

آيفون iPhone 15 Pro Max يواجه مشكلة خطيرة في الشاشة.. تفاصيل

استشهاد مواطن وزوجته إثر قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

المهن الزراعية ضيف الحملة الانتخابية للرئيس السيسي | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كب كيك فانيليا

بتحضر مفاجأة .. 10 صور لطليقة تامر عاشور تثير الجدل

فوائد لا تعلمها عن خل البلسمك.. أهمها الثالثة

بعد تصدرهما الترند.. 10 صور تجمع بين شريف منير وطليقته

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ