لبحث الوضع في الجنوب.. وزيرة الخارجية الفرنسية تزور لبنان الاثنين

تعتزم وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، زيارة العاصمة اللبنانية بيروت، بعد غد الإثنين لبحث الوضع في جنوب لبنان، وفقًا لإذاعة “إم تي في” اللبنانية.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال مساء اليوم السبت، إنه تم إطلاق حوالي 30 قذيفة هاون من لبنان باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية.

وبحسب الإعلام العبري فإنه في نفس الوقت الذي تم فيه إطلاق الصواريخ، هاجم جيش الاحتلال بطائرة مجموعة من عناصر المقاومة التي كانت تحاول اختراق الأراضي الإسرائيلية.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجومًا هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصًا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذّرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وعلى ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء.