ضمن برامجها بالإسكان البديل.. قصور الثقافة تحتفي باليوم العالمي للفتاة

ضمن الفعاليات التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات، واحتفالًا باليوم العالمي للفتاة، أقيم اليوم عدد من الفعاليات بروضة السيدة زينب نفذها فنانو قصر 25 يناير تضمنت حوارا مفتوحا عن السلوك الإيجابي وسماته وأهميته للفرد والمجتمع، كما تناولت التحديات التي تواجهها الفتيات وسبل دعمهن في الحصول على حقوقهن في المجتمع.

وشهدت الفعاليات ورشة حكي قصة بعنوان "الصدق" لتقويم سلوكيات الأطفال بالمحاكاة قدمتها ريهام نبيل، كما نفذت ورش أشغال يدوية لعمل مجسمات للزهور والشمس من ورق الكانسون، تحت إشراف ناريمان نبيل ومريم حسن، بينما نفذت رغدة كمال ورشة حلي لعمل انسيالات من الخرز الملون، بالإضافة لورشة رسم على الوجوه للمدربة فاطمه شعبان، وأخرى لعمل أقنعة من الفوم الملون للمدربة وفاء أبو الفضل.

واستمرارا للبرنامج المنفذ بمناطق الإسكان البديل، عقدت محاضرة بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، تناولت بها د. نعيمة عثمان "الممارسات الصحية ضد الفيروسات" من خلال طرح أهم الأسئلة موضوع النقاش ومنها على ماذا يتغذي الفيروس؟ وما هي طرق الوقاية، وطرق العدوى الفيروسية؟ موضحة أن الفيروس يعتمد على الحالة الصحية للمريض ومدى استجابته لمقاومة الأمراض ومدى احتوائه على البروتينات والفيتامينات، وللوقاية من الفيروس أكدت "عثمان" أنه يجب الحرص على النظافة الشخصية وتجنب مخالطة المرضى أو التواجد في الأماكن المزدحمة بدون كمامة.

وعن طرق العدوى الفيروسية أوضحت أنها يتم نقلها من خلال الجهاز التنفسي والعصبى والتناسلي واختتمت حديثها بمناقشة الأطفال عن أهمية المحافظة على الصحة وعدم التعرض لممارسات تؤدي لإصابتهم بالأمراض واستخدام أدواتهم الشخصية، والبعد عن الأماكن المزدحمة والمغلقة.

الفعاليات نظمتها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن المشرف العام على المشروع الثقافي بالإسكان البديل، وضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وأجهزة الأحياء المنفذ بها الفعاليات.