الجامعة العربية: الصين تناصر الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن حل الدولتين هو الحل الأمثل لإنهاء الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف السفير حسام زكي، خلال تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المبادرة العربية لحل الأزمة لا تزال قائمة، ونهدف لل١وصول إلى شكل الشرق الأوسط ما بعد تنفيذ مبادرة السلام العربية.

وتابع أن هناك دولًا وجهات عديدة تساعد السلطة الفلسطينية ولا حقيقة لتجميد الدعم الأوروبي، مشيرًا إلى أن أي تحرك يهدف لتفعيل الدعم الإنساني ووقف إطلاق النار في غزة مرحب به.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر تأثيرًا عل الجانب الإسرائيلي، مضيفًا أن الصين لها قدرة على التأثير خلال هذا الصراع لكنه يرتبط بعدة أمور، من ضمنها وجود إرادة صينية للعب هذا الدور، بالإضافة إلى قدرتها في التأثير على الجانب الإسرائيلي.

الصين تعارض ما تفله دولة الاحتلال

وأوضح أن الصين تناصر الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بغض النظر عن العلاقات التي تربطها بدولة إسرائيل، مشيرًا إلى أن الصين ترى الوضع على حقيقته بعيدًا عن التأثيرات الإعلامية العالمية.

ولفت إلى أن الجامعة العربية تنظر بإيجابية الى تحرك وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة، منوهًا بأن أي تحرك من أي طرف لحل الأزمة والوقف الفوري للعمليات العسكرية مرحب به.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يستمع لكل الأطراف العربية من خلال جولته في المنطقة للوصول إلى الحل الأمثل للأزمة.