حملة السيسي: مرشحنا يولي اهتماماً بالغاً بتطوير التعليم وبذل جهودا صادقة للنهوض به

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 14 أكتوبر، بمقرها الرئيسي في محافظة القاهرة عدداً من الخبراء في التعليم؛ في إطار اعتزامها القيام بالجلوس مع عدد من الخبراء في المجالات المختلفة.

وشمل الوفد الأستاذ الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد ومقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، والدكتورة نادية جمال الدين، أستاذ أصول التربية بجامعة القاهرة، والدكتورة فاتن محمد عبد المنعم عزازي، وأستاذ التخطيط التربوي وعميد بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور محمد زهران، كبير المعلمين.



وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، والذي قدم لهم تحية وترحيب الحملة بهم.

وأكد أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً بالغاً بتطوير التعليم، إذ بذل جهودا صادقة وحثيثة في سبيل النهوض بالدولة على كافة المستويات وخاصة مجال التعليم.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يعكس اهتمام الحملة بملف التعليم، وحرصها الكامل على الاستماع لوجهات النظر المختلفة.



ومن جهتهم، ناقش وفد خبراء التعليم خلال اللقاء، أبرز التحديات التي تواجه التعليم، ومقترحات للنهوض بالعملية التعليمية في مصر، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصهم على مصلحة الوطن.

وثمن الوفد، مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى، فيما يخص ملف التعليم مؤكدين ضرورة توعية المواطنين بأهمية المشاركة الانتخابية وممارسة حقوقهم الدستورية.



وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.