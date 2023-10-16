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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي لها.. أضرار غير متوقعة لغسل اليدين بكثرة

غسل اليدين
غسل اليدين

يحتفي العالم في ال 15 من أكتوبر باليوم العالمي لغسل اليدين، ويعد غسل اليدين من الأشياء الهامة للحفاظ على الصحة، ولكن كثرة غسل اليدين يمكن أن يسبب العديد من الأضرار.

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أضرار غسل اليدين بكثرة

الآثار الضارة المترتبة على غسل اليد المفرط ويمكن أن يسبب ذلك طفح الجلدي، والتهاب الجلدي، وفي الحالات المتطرفة، الإيكزيما الجافة.

 

ويتسبب غسل اليد والاستخدام المتكرر للكحول في ظروف جلد شديدة، وفي حين أن من فعاليتها في قتل الجراثيم والبكتيريا، لكن عندما تستخدم أكثر من ذلك، يمكن أن تسبب التهاب الجلدي اليد شديدة.

 

وحذر موقع times of india من استخدام أنواع الصابون والكحول مجهولين المصدر لاحتوائهم على مواد كيميائية ضارة.

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