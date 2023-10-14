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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث أغلق ساحة العاصمة وارسو .. استسلام رجل يحمل قنبلة للشرطة البولندية

الشرطة البولندية
الشرطة البولندية

قال متحدث باسم الشرطة البولندية إن مفاوضي الشرطة أقنعوا رجلاً بالنزول من نصب تذكاري في ساحة بوسط العاصمة وارسو، مما وضع حداً لحادث شهد تطويق جزء من العاصمة وسط تقارير عن تهديد بوجود قنبلة.

وذكرت قناة بولسات نيوز الخاصة أنه في حوالي الساعة 1130 بتوقيت جرينتش استسلم الرجل للشرطة.

 وأظهرت اللقطات الرجل وهو ينزل من النصب التذكاري ويخلع سترته ويمشي مبتعدا ويداه مرفوعتان في الهواء.

وقال المتحدث باسم الشرطة سيلوستر ماركزاك للصحفيين إن الضباط شاهدوا الرجل وهو يتسلق نصب سمولينسك حوالي الساعة 0800 بتوقيت جرينتش.

وأضاف: 'لقد اقتربوا منه ولكن بعد ذلك صدر بيان مقلق للغاية يشير إلى وجود خطر حقيقي للغاية على الناس في الميدان'، مضيفًا أن الشرطة تقوم بفحص حقيبته باستخدام الأشعة السينية للتأكد من أنها آمنة.

وجاء الحادث قبل يوم واحد من إجراء بولندا انتخابات برلمانية عالية المخاطر.

وقال ضابط شرطة في مكان الحادث لمراسل رويترز: 'لا يوجد مدخل، هناك قنبلة'.

وأظهرت لقطات نشرت على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقا باسم تويتر، رجلا يقف على قمة نصب سمولينسك التذكاري، الذي يحيي ذكرى ضحايا كارثة جوية عام 2010 أودت بحياة 96 شخصا من بينهم الرئيس ليخ كاتشينسكي وزوجته ماريا.

وقال حزب العمل الشعبي إن عدة مئات من الضباط شاركوا في عملية حول الساحة. وشاهد مراسل فيديو لرويترز ضباطا مسلحين يصلون إلى مكان قريب.

وقال أحد نزلاء فندق سوفيتيل المواجه للميدان إنه طلب منهم عدم مغادرة المبنى إلا من المخرج الخلفي.

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