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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بيضة واحدة.. طريقة تحضير المافن كيك

مافن كيك
مافن كيك

المافن كيك من الحلويات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير المافن كيك بالكثير من الوصفات المختلفة والمميزة.

وإليك طريقة تحضير المافن كيك بطريقة بسيطة .

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مقادير المافن كيك

1 كوب توت  مجفف
1 ونصف كوب شوفان
1 بيض
1 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر
 1/3 كوب سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
1 كوب حليب سائل

طريقة التحضير المافن كيك

1- قومي بخلط الدقيق والشوفان والبكينج بودر والسكر والفانيليا في وعاء كبير، ثم إخلطي الزيت والحليب والبيض جيدا في وعاء آخر.

ضيفي المكونات مع بعضها، وقلبي جيدًا حتى يمتزج كل المقادير.

ضعي التوت الآزرق وقلبي الخليط مرة أخري ووزعي الخليط على قوالب المافن وإخبزي المافن في فرن ساخن سابقًا على حرارة 200 درجة مئوية.

المافن المافن كيك طريقة التحضير المافن كيك مقادير المافن كيك شوفان

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