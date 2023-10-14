الأونروا : الشعب الفلسطيني يعيش مأساة كاملة

أكد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لأونروا في فلسطين، أن الشعب الفلسطيني يعيش مأساة كاملة، مشيرا إلى أن هناك مشكلة كبيرة في المياه ومحطات المياه والصرف الصحي والوقود، قد توقفت بالكامل.

وقال أبو حسنة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي"، أن أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني يشرب مياه ملوثة، بها كميات كبيرة من النترات التي يمكن أن تسبب الإصابة بالسرطان.

وتابع المستشار الإعلامي لأونروا في فلسطين، أن هناك تدهور شامل في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل ترفض فتح الممرات لارسال الوقود والغذاء والدواء للقطاع.

ادخال المياه والوقود لقطاع غزة

وأشار عدنان أبو حسنة إلى أنه يجب أن يتحرك العالم من أجل ادخال المياه والوقود لقطاع غزة .