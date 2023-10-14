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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"كتفنا بكتف أهالينا في فلسطين".. قوافل مصرية ضخمة تتحرك نحو فلسطين

صدى البلد

ثمنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي انطلاق قوافل إنسانية شاملة نحو أهالينا في فلسطين، تحمل رسالة المحبة والتضامن من شعب مصر العظيم. وتضم القوافل 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الفترة الصعبة.

تلبية احتياجات الأسر الفلسطينية

كما يتضمن الدعم التي تحملها القوافل 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، لضمان تلبية احتياجات الأسر الفلسطينية في تأمين وجباتها اليومية وكذلك 40 ألف بطانية و80 خيمة، لتوفير الحماية والراحة للمهجرين والمحتاجين.

ولا يتوقف الدعم المصري الانساني عند هذا الحد، بل تشمل أيضًا أكثر من 46 ألف قطعة ملابس، لتدفئة الأطفال والكبار في فصل الشتاء. وتحمل القافلة أيضًا أكثر من 290 ألف عبوة من الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية.

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