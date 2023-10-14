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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اعرف حقك.. إذا كنت من هذه الفئات اركب قطارات السكك الحديدية مجاناً

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

يحق لـ 3 فئات ركوب قطارات السكة الحديد مجانًا؛ طبقًا لما قررته وزارة النقل، للتخفيف عن تلك الفئات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي التقرير التالي، نستعرض الفئات التي يحق لها ركوب قطارات السكة الحديد مجاناً.


1- مرضى الأورام السرطانية ومرافقيهم

تتيح وزارة النقل، ممثلة في هيئة سكك حديد مصر، إصدار تصاريح سفر مميكنة «كارت ذكي» لمرضى الأورام السرطانية ومرافقيهم، بديلًا عن الكارت اليدوي.

ويتم استخراج تصاريح السفر حتى الدرجة الثانية المكيفة، من محل إقامة المستفيدين بالكارت حتى مراكز العلاج، وبالعكس.

ويسمح الكارت المجاني للمريض باصطحاب مرافق واحد له، في نفس القطار، وبذات الدرجة، إذا كانت حالة المريض تستدعي وجود مرافق له.

وتتم إتاحة الحجز وصرف التذاكر بالمحطات على القطارات المكيفه قبل السفر بـ 15 يومًا، وذلك بموجب تصريح السفر المستخرج للمريض، والمرافق إن وجد.

وتصرف التصاريح من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات قطاع المسافات الطويلة بمجمع السكة الحديد بالدور الرابع.

القطارات

ولاستخراج هذا التصريح، تقدم المستندات الآتية:

1. تقرير مرضي من مركز العلاج معتمد موجه للهيئة.
2. صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد المميكنة للمريض.
3. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
4. 2 صورة شخصية 4*6 للمريض.

القطارات


3- كبار السن فوق الـ 60 عامًا


أعلنت هيئة السكة الحديد، تخفيضات على أسعار تذاكر كافة القطارات، للركاب في أعمار فوق 60 عامًا، وفق قواعد معينة حددتها من أجل الاستفادة بهذا التخفيض.


وجاءت منها أن يحصلون على تذاكر بموجب تراخيص السفر الصادرة من صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص التابع لوزارة التضامن.


و يستخدم  الترخيص للحصول على تذكرة سفر بالدرجات المكيفة أو الدرجات العادية وفق رغبة حامل الترخيص، ويحصل الراكب حامل هذا الترخيص على التذكرة بعد سداده نقداً نسبة 50% من قيمتها،  من أي شباك حجز من الشبابيك المتواجدة بالمحطات.

القطارات


2- المجندون

كما يحق للمجندين أيضًا ، ركوب بعض قطارات السكة الحديد مجانًا، وذلك بعد أن أصدرت الهيئة السكة الحديد قرارات  بالنسبة للمجندين وأمناء الشرطة والمساعدين في استخدام القطارات المميزة والمطورة والروسي الجديدة.

ونصت القرارات على عدم تحصيل أي شيء إذا كان يرتدي الزي الرسمي، وفي حالة عدم ارتدائه يبرز إثبات الشخصية.

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