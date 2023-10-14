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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد غلق الباب|«الوطنية للانتخابات»: 4 مرشحين على كرسي الرئيس.. وهذا موعد الدعاية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للإنتخابات أنه تقدم 4 مرشحين، وهم عبد الفتاح السيسي وفريد زهران وعبد السند يمامة وحازم عمر، وبالتالي تم غلق باب الترشح.

 

وقال أحمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن أول طلب الترشح من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يوم 7 أكتوبر بينما تقدم فريد زهران بأوراقه يوم 8 أكتوبر، وتقدم المرشح عبد السند يمامة يوم 9 أكتوبر والمرشح حازم عمر يوم 13 أكتوبر.

 

موعدها يوم 9 نوفمبر

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات، أن إعلان القائمة المبدئية سيكون يوم 16 أكتوبر، وسيكون هناك فرص للمرشحين لاختيار الرموز وإعلان القائمة النهائية بعدها الدعاية الانتحابية التي سيكون موعدها يوم 9 نوفمبر.
 

الهيئة الوطنية للانتخابات عبد الفتاح السيسي فريد زهران عبد السند يمامة حازم عمر

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