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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زوجة تستغيث .. أبو جوزي حرّضه على ضربي وطردوني وابني في الشارع

زوجة تستغيث
زوجة تستغيث

استغاثت زوجة تدعى إيمان من إعتداء وحشي من قبل الزوج (أ. س. ع)، بالضرب المُبرح عليها، وأم لطفل لا يتخطى ثلاث سنوات ونصف، بعدما قرر بمساعدة أخيه الأكبر (م. س. ع)، وبتحريض من أبيه (س. ع. ر)، ووالدته (ه - ف- ج) التعدي عليها وسرقتها وطردها.

وقالت الزوجة في دعواها إنه تم سرقة الذهب الخاص بها بالإكراه، وقدره 100 جرام ذهب عيار 21، وتم طردها من مسكنها الكائن في كفر فيشا-منوف-المنوفية، لتقوم الزوجة بتحرير محضر في مركز منوف-منوفية بتاريخ 3-3-2023 ويحمل رقم 1260  لسنة 2023  إداري منوف للحفاظ على حقوقها.

وأضافت الزوجة إنه وصل جبروت الزوج المُعتدي إلى تبديد قائمة المنقولات، لتقوم الزوجة بعدها برفع قضية تبديد منقولات، وبناء على ذلك حصلت على حكم ضد الزوج بثلاث سنوات بالسجن في القضية رقم 6723 لسنة 2023 مركز منوف-المنوفية، وبجلسة 24-6-2023 منذ الحكم لم يتم أخذ إجراء من الجهة المختصة لتنفيذ الأحكام (للقبض عليه) حتى الآن، للحفاظ على حقوق الزوجة، التى رفض زوجها أيضا إعطائها حقوقها القانونية فيما يتعلق بالنفقة ورقم 1646 لسنة 2023 للتخلي عن إبنه الوحيد ورفض إعطاء أى مصروفات تُعينها على تربية إبنهما. 

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