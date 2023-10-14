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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يريد هذا الطلب.. ليبرمان ينفي موافقته على الانضمام لحكومة الطوارئ

أفيجدور ليبرمان
أفيجدور ليبرمان

في تحول دراماتيكي، نفى رئيس حزب “يسرائيل بيتنا”، أفيجدور ليبرمان، موافقته على الانضمام إلى حكومة الطوارئ التي يقودها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أعلن حزب الليكود بزعامة نتنياهو في وقت سابق من اليوم.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل" العبرية، قال ليبرمان إنه غير راضٍ عن عرض الانضمام إلى مجلس الوزراء الأمني، ويريد بدلاً من ذلك منصبًا في مجلس الوزراء الحربي الصغير، الذي يضم حاليًا نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، والوزير المنضم حديثًا بيني جانتس.

وأضاف على منصة “إكس” “أنا على استعداد للانضمام إلى مجلس الوزراء الحربي من أجل تحقيق النصر في أسرع وقت ممكن. ليس لدي أي نية لأن أكون الوزير رقم 38 في الحكومة وأن يتم استخدامي كستار”.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الليكود اليوم السبت، عن موافقة حزب إسرائيل بيتنا، الانضمام لحكومة الطوارئ الوطنية.

وجاء في البيان الصادر عن حزب الليكود الحاكم "وجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دعوة للنائب في الكنيست أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا، للانضمام الفوري للمجلس الأمني السياسي المصغر، وكذلك تعيين وزير إضافي في الحكومة يمثل حزبه".

وأضاف البيان أن ليبرمان وافق على دعوة رئيس الوزراء للانضمام للحكومة، فيما رحب نتنياهو بالخطوة ".

وكان ليبرمان قد أعلن في عدة مقابلات صحفية خلال الأيام الأخيرة، استعداده لتنحية الخلافات السياسية مع نتنياهو والائتلاف الحاكم جانبا، نظرا للأوضاع الراهنة، واستعداده التام للانضمام لحكومة طوارئ وطنية، التي كان أحد الداعين إلى تشكيلها، للتعامل مع التطورات العسكرية التي تشهدها إسرائيل.

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