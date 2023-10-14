قناة الغد: جيش الاحتلال يتسلى بقتل المتظاهرين في الضفة والقدس

أكد ضياء حوشية، مراسل قناة "الغد" في رام الله، أن الوضع في رام الله والضفة الغربية لا يقل خطورة عن ما يحدث في قطاع غزة، مشددًا على أن كل دقيقة تشهد وصول أخبار عن استشهاد وإصابات.

وأوضح "حوشية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك حصار تشهده الضفة الغربية، وليست هناك قدرة على التنقل بين المدن والقرى، موضحًا أن هناك عدم سماح بعدم حصول الفلسطينيين على المواد الغذائية.

وأشار إلى أنه تواجد في محيط غزة لأكثر من 5 أيام، قرأ الشهادة خلالها مرتين، وتعرض لهجوم كبير من المستوطنين، متابعًا: "هناك أحد الصحفيين في إسرائيل تحدث بالفم بأنه لا يجب أن يغطي الصحفيين العرب للأحداث من إسرائيل".

وأضاف أنه تعرض للاعتداء أكثر من مرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أنه بعد حملة التحريض ضد الصحفيين؛ تعرض لنا أحد المستوطنين لتعطيل عملنا، وهناك مظاهرات يومية في كل المناطق الفلسطينية، في مدينة القدس أو الضفة الغربية وكل المناطق.

الضفة والقدس

وواصل: "جيش الاحتلال يتسلى بقتل المتظاهرين في الضفة والقدس، وقوات الاحتلال تتعرض للمواطنين الفلسطينيين والتفتيش في هواتفهم".