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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزمة إنسانية حقيقية في قطاع غزة مع التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي .. فيديو

صدى البلد

قالت منى عوكل مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من غزة، إنّ الوضع يزداد حدة فيما يتعلق بالحرب بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأطلقت الأولى رشقات صاروخية قوية جدا نحو الإسرائيليين عقب تهديدات تل أبيب بأن هناك استعدادا للدخول البري داخل قطاع غزة، مؤكدًة أنها رسائل متبادلة ورفع لـ متسوى التهديد.

وأضافت عوكل، اليوم، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ القصف لم يتوقف حتى اللحظة على قطاع غزة، وفي المناطق التي قرر الإحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق حمراء ومستهدفة، منوهةً بأن جيش الاحتلال جدد تهديداته للسكان في مناطق شمال ووسط غزة، بضرورة الذهاب إلى الجنوب التي لم تتوقف الاستهدافات فيه.

مناطق غزة

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن 90% من مناطق غزة لا يجد بها ماء أو كهرباء، والطوابير باتت طويلة أمام المخابز في كل مناطق القطاع التي تم تحديدها كي يتوجه إليها المواطنون الفلسطينيون، مشيرةً إلى أنه يشهد أزمة إنسانية حقيقية.

الاحتلال الاسرائيلي المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية قناة القاهرة الإخبارية قوات الاحتلال الإسرائيلي

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