أحد أبطال حرب أكتوبر: مصر قلب العروبة النابض والمدافع الأول عن القضية الفلسطينية

أكد اللواء نبيل أبو النجا، أحد أبطال حرب أكتوبر، أن إسرائيل قصفت بيوت المدنيين؛ مما يعد جريمة إنسانية، خاصة وأنها استهدفت النساء والأطفال والمدنيين العزل.

وقال نبيل أبو النجا، خلال لقاء له ببرنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، إن العصابات الإسرائيلية استولت على الدولة الفلسطينية عام 1948، والآن تقوم بجرائم إنسانية مشابهة لما حدث في نكبة 48.

مصر المدافع الأول عن القضية الفلسطينية

وشدد أحد أبطال حرب أكتوبر، على أن مصر قلب العروبة النابض، ولها دور في القضية الفلسطينية منذ حرب 1948، وتعد المدافع الأول عنها.