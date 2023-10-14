عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرى لأهالي 6 أكتوبر .. توجيه رئاسي بشأن الخط الرابع للمترو

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

قال الفريق كامل الوزير،  وزير النقل  إنه طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية يجرى حالياً دراسة مد الخط الرابع للمترو جنوباً لمسافة 4.5 كم سطحياً لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبرالواقعة جنوب طريق الواحات البحرية، كما يجري أيضاً التنسيق مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) لتوفير تمويل دراسات امتداد الخط حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير النقل،  في تصريحات صحفية سابقة إن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بمحطة المتحف بلغت 40.6% وبمحطة الرماية 35.6%.


ويمتد الخط الرابع بطول 42 كم ويشتمل على عدد 39 محطة ( 37 نفقية + 2 سطحية) ويتم تنفيذه على مرحلتين: المرحلة الأولى الجاري تنفيذها حالياً بمعرفة شركات المقاولات المصرية ‏(المقاولون العرب - كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات )، وتمتد بطول 19 كم وتشتمل على 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مروراً بمحطة المتحف المصرى الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ثم يمتد بعد ذلك حتى محطة الملك الصالح، ثم محطة الفسطاط  بمنطقة مصر القديمة.

ويعتبر الخط الرابع لمترو الأنفاق أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، حيث يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة، ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالي 2 مليون راكب يوميا، بعد اكتمال تنفيذ مرحلتيه، كما تحقق المرحلة الأولى منه خدمة تبادل الركاب مع الخط الأول للمترو في  محطة الملك الصالح ومع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ، كما تحقق المرحلة الثانية منه تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة مجرى العيون.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الهجوم عليه| أول رد فعل من شقيقة محمد صلاح بسبب فلسطين

نزلت رسمي | ننشر أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها .. شاهد

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

أول رد لـ شقيق محمد صلاح بعد الهجوم على موقف أخيه من دعم فلسطين

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

علينا التدخل | إنذار رسمي من إيران لإسرائيل

سيناريو لمحاربة 4 دول عربية| مخطط إسرائيلي للهجوم البري على غزة.. وهذا دور القوات الأمريكية

السيسي يطالب بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه غزة والدخول العاجل للمساعدات

ترشيحاتنا

شكر على الدعم الأمريكي.. اتصال هاتفي خامس بين نتنياهو وبايدن

عدلي القيعي: إسرائيل تحول غزة لفرن وتمارس مع الفلسطينيين ما فعله معهم هتلر

إسرائيل تستهدف مطار حلب الدولي.. وبيان عاجل من سوريا

تعطل مطار حلب بعد تعرضه لقصف إسرائيلي جديد

شكري يبحث جهود وقف التصعيد في غزة مع 3 وزراء خارجية

أحد أبطال حرب أكتوبر: مهمتي على شاطئ القناة استهداف أي عدو يظهر أمامي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البيض.. أفضل 5 وصفات لعلاج بشرتك في المنزل

أفضل الطرق لعلاج التهاب الحلق واللوزتين بالأعشاب

عربياتي| زينة تقلب السوشيال ميديا بصورة مع 3 سيارات خارقة ..اِعرف تفاصيلها

طريقة عمل كب كيك فانيليا

فيديو

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ