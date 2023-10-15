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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علي الهلباوي يحيي أمسية «في مديح المصطفى» بجامعة القاهرة| اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

يستضيف مركز اللغة والثقافة العربية كلية الآداب جامعة القاهرة- في إطار موسمها الفني- أمسية "في مديح المصطفى"، يحييها الفنان المنشد علي الهلباوي.

وتقام أمسية "في مديح المصطفى"، اليوم الأحد 15 أكتوبر، في تمام الساعة السادسة مساءً، ويدير الأمسية الدكتور كرم عباس.

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لن يراه المصريون .. ننشر خريطة ظهور كسوف الشمس غدا ومدته

وعلى جانب آخر تقام ندوة كبرى للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد في جامعة القاهرة صباح الوم الأحد، في قاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة.

يأتي ذلك فى إطار الندوة التثقيفية الثامنة والأربعين، للاحتفال بالذكرى الـ "50" لانتصارات أكتوبر المجيدة، بهدف ترسيخ روح الولاء والانتماء ونشر الوعي بين طلبة الجامعة حول بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر.

ويشهد الاحتفالية قيادات الجامعة والأساتذة والطلاب من مختلف الكليات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر سيظل نقطة مضيئة في تاريخ بطولات مصر تتوارثها الأجيال شاهدة على قوة الجيش المصري العتيد وإرادته، ودرسًا في الانتماء وحب الوطن والتضحية في سبيل الله من أجل الوطن.

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